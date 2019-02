Başkan Kocamaz: Mersin’in bütün ilçelerinde büyükşehir’in imzası var

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 30 Mart 2014 tarihinden bu yana yüz ölçümü İstanbul’dan da büyük olan kentte birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Mersin’in bütün ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin imzası var" dedi.

Belediye Baştanı Başkan Kocamaz, merkez Toroslar ilçesinde Alsancak Mahallesi’ndeki vatandaşlar bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin ile Demirtaş Mahallesi İçme Suyu, Muhtarlık Binası ve Fırtına Taksi Durağı’nın açılışlarını da gerçekleştirdi.

Törende konuşan Başkan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı hizmetleri anlatarak, "Mersin her geçen gün değişiyor, her geçen gün gelişiyor. Yılların ihmaline uğramış birçok problemi de çözüme kavuşuyor. 30 Mart 2014 tarihinden bu yana gece-gündüz demeden Mersin’in bütün ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin imzası var. Mersin’in neresine giderseniz gidin, isterseniz dağına, isterseniz ovasına, isterseniz yaylasına, mutlaka Büyükşehir Belediyesi’nin bir aracını ya da orada bir çalışmasını görebilirsiniz" dedi.

Mersin’in hizmete aç bir kent olduğunu belirten Başkan Kocamaz, "Adı Büyükşehir ama içi bir türlü doldurulamamış Büyükşehir’di. bugün geldiğimiz noktada Mersin artık kabuğunu kırmaya hazırlanıyor. Büyükşehirlerin en önemli sorunları trafik olarak görülüyor. Bunun yanında nüfusu son 50 yılda 30 katına çıkmış, çok yoğun göç almış Mersin’de işsizlik en önemli sorunlardan birisi. İşsizliği belki direkt olarak belediyeler çözemeyebilir ama hazırladıkları planlarla, projelerle istihdama katkı sağlar" diye konuştu.

Trafik problemi ile ilgili de Mersin’in yıllardan beri çözülememiş birçok konusu olduğunu kaydeden Kocamaz, şunları söyledi:

"Kavşaklar maalesef trafik sorununu çözmeye yeterli değildi. Başlangıçta küçük dokunuşlarla bu problemlerin bir kısmını hafiflettik. Mersin’in tarihi boyunca görüp görebileceği en önemli projesi olan metro inşallah bu ekonomik kriz biraz rahatladığı, hükümet tasarruf tedbirlerini biraz gevşettiği anda ihaleye çıkılacak. Önümüzdeki dönemde bu metro inşaatı Mersin’in bugüne kadar yapılmış en büyük projesi olarak halkımıza hizmet verecek. Hemen yanı başımızda Müftü Deresi var. Bu Müftü Deresi maalesef geçmiş yıllardan bu yana çok sağlıklı bir şekilde kullanılamıyordu. Bu bölgeye de çok özel bir proje hazırlattık ve inşallah bu proje hayata geçtiğinde Eskişehir’deki Porsuk Çayı gibi, belki düz akan bir su değil ama kademeli su tutulan, çevresinde insanların rahatça nefes aldığı, çeşitli aktivitelerden faydalandığı, bilim merkezlerinin oluştuğu, çocukların hoşça vakit geçirebileceği, birçok aktivitenin değerlendirileceği önemli bir nefes alma noktası olacak. Tevfik Sırrı Gür Stadı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Millet Bahçesi oluyor. Biz o Millet Bahçesi’ni hemen doğu tarafındaki ağaçlık alan ile ve daha önce Aquapark yapılan bölge ile birleştirerek, Atatürk Parkı ile birlikte çok geniş bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz Proje hayata geçirildiğinde Mersin insanların merak ettiği, farklı bir kent olacak. Hedefimiz Mersin’i her konuda olduğu gibi turizm konusunda da söz sahibi kentler haline getirmek. Yapacağımız bu yatırımlar da turizme çok büyük altlık oluşturacak."

Konuşmaların ardından, muhtarlar tarafından Başkan Kocamaz’a katkılarından dolayı günün anasına çiçek verildi.

