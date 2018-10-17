Başkan Kocamaz, kazazede vatandaşları ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye otobüsünün kaza yapması sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi hattında sefer yapan belediye otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkıp kayalara çarptı. Kaza sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 20 yolcu, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da kazazede vatandaşları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Kocamaz, bir daha böyle acı olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.



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