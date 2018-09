Başkan Kocamaz: İtfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslektir

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, itfaiye teşkilatının belediyenin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu dile getirerek, " İtfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslektir" dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İtfaiye Haftası nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Kocamaz, mesajında itfaiyenin belediyelerin olmazsa olmadığı olduğunu belirterek, "İtfaiye teşkilatı, belediyemizin en önemli kuruluşlarından biridir. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup, büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanları, tüm risklere rağmen kuruluş amacını, karşılıksız yardım anlayışından alarak, başkalarına yardımcı olabilmek için büyük bir özveri ve gayretle, gerekirse canları pahasına görevlerini yerine getirmektedirler. Yangın ve kurtarma çalışmalarında, gece-gündüz, bayram-tatil demeden, fedakâr bir şekilde görev yapan itfaiye teşkilatına; göstermiş oldukları olağanüstü gayretten ötürü teşekkür eder, 'Bir can olsun kurtarabilir miyiz?' inancıyla yangın ve doğal afetle mücadelede, ülkemizin her köşesinde, her zaman görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize de sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.

