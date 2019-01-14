Başkan Kocamaz: Hepinizin desteğine ihtiyacımız var

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, 31 Mart’tan itibaren kent için büyük projeleri hayata geçireceklerini dile getirerek, " Onun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a, İYİ İl Başkanı Servet Koca ve Toroslar İlçe Başkanı Buğra Sakınç eşliğinde Toroslar ilçesinin Dalakderesi, Sarnıç, Kepirli, Bekiralanı, Soğucak, Gözne, Ayvagediği, Değirmendere ve Güzelyayla mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Kocamaz, 20 yıl Tarsus’ta görev yaptıktan sonra 2014 yılında Mersin’deki vatandaşların destekleri ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğini belirterek "Daha önce Büyükşehir sınırları merkezdeki 4 ilçeden ibaretti. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren il sınırları ile Büyükşehir sınırları örtüştürüldü ve 13 ilçenin tamamında 509 köyden mahalleye dönüşmüş yerleşim biriminden toplamda 820 mahalleden 13 ilçeden ve 1 milyon 800 bin insandan sorumlu bir belediye başkanı olduk. Merkez dışında Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir yerde bir birimi yoktu. İlk bir yıl yapılanma ile geçti. Bütün ilçelerde Büyükşehir birimlerini oluşturduk. Daha sonra da hizmet kervanı yola çıktı" dedi.

5 yıllık dönemde birçok problemin çözüldüğünü ifade eden Kocamaz, "Muhtarlar bilir. Geçmişte bir köye 300 metre asfalt yapıldığında bir sürü zahmet çekilirdi. Ziyafet çekilir, davul zurna ile siyasetçiler karşılanırdı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi bir yerden başladığı zaman sonuna kadar gidiyor ve o güzergâhı tamamlıyor. Tabi Büyükşehir ana yollardan ve yerleşim birimlerini birbirine bağlayan yollardan sorumlu. Mahalle içi yollar ilçe belediyelerinin görevi. Biz de şu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde gerçekten özellikle kırsalda çok büyük hizmetler yaptık. Kent merkezinde de büyük projelere imza attık. Ama bu ilk 5 yıl takdir edersiniz ki hazırlık dönemi olarak geçti" diye konuştu.

Mersin’de yaşayan insanların huzur ve barış içerisinde yaşamalarını hedeflediklerini dile getiren Kocamaz, şunları söyledi:

"İnşallah 31 Mart’tan itibaren Mersin’in en büyük projeleri hayata geçmeye başlayacak. Ama onlara hayata geçmeden önce bizim de 31 Mart’tan geçmemiz lazım. Onun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Hizmetler önemli, dua almak önemli. Ama hizmetlerden çok daha önemlisi Mersin’de yaşayan insanların huzur içerisinde yaşaması, barış içerisinde yaşaması, Mersin’de yaşıyor olmaktan mutlu olması. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Çok şükür Mersin’in adı geçmişte olduğu gibi olumsuzluklarla anılmıyor. Güzelliklerle anılıyor. Görev yaptığımız ve Türkiye’nin de Mersin’in de en hareketli döneminde bütün sıkıntılara rağmen Mersin artık sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ödül alan bir Büyükşehir Belediyesi’ne kavuştu. BM’den, UNESCO’dan, AB’nden bu süreç içerisinde çok ödüller aldık. Tabi bizim buradaki esas gayemiz Belediye’yi de kurumsal hale getirmek ve belediye başkanı kim olursa olsun kişilere bağlı olarak değil, kurumun kendi aklıyla yönetilmesi. Bunun gayreti içerisindeyiz."

Toroslar ilçesindeki mahalle ziyaretlerinin ardından Kazanlı mahallesinde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelen Kocamaz Şeyh Yusuf Reyhani Türbesini de ziyaret etti.

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