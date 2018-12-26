Başkan Kocamaz: Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 25 yıldır hiç değişmediğini, doğru bildiklerini söylediğini dile getirerek, "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar derler. Bizde şu anda onuncu köydeyiz" dedi.

Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ergün Ünlü, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen ile kent merkezinde görev yapan muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette muhtarlar istek ve taleplerini iletirken, Başkan Kocamaz da muhtarlara uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Muhtarlara kapısının daima açık olduğunu belirten Başkan Kocamaz, "Burhanettin Kocamaz 25 yıldır hiç eğilmedi. Doğru bildiklerini söyledi. Tabi doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar derler. Bizde şu anda onuncu köydeyiz. İnşallah sizlerle beraber 30 Mart 2019’dan itibaren sizlerle birlikte bu işe nokta değil, virgül koyup, yolumuza devam edeceğiz. Mersin iyi bir hava yakaladı. Elbette hizmetler önemli. Ben her zaman söylüyorum, hizmetlerden daha önemlisi bu insanların bu kentte huzur ve barış içerisinde, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bir araya gelmesi, birlikte bu kentin yönetimini tamamlaması. Ortak paydamız insan olmak. Bu insan olma ortak paydasını Mersinlilik ruhuyla birleştirebilirsek, Mersin çok daha ileri noktalara gelecektir. Herkes eteğindeki taşı bir kenara bıraksın. Ufak tefek işlerle uğraşmasın. Mersin’in geleceği ile ilgili bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelsin. Hep birlikte mücadele edelim" dedi.

Yaklaşık 5 yılda yapılan tüm hizmetlere rağmen eksiklerin olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, "Mersin’in en önemli problemlerinden birisi kentsel dönüşüm. Bununla ilgili hazırlıklar tamam durumda. Dolayısıyla bu başlattığımız projelerin tamamlanması konusunda hepinizin desteğini bekliyoruz. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda bu işi bırakmamamız gerektiğini ifade ettiler. Bizde muhtarlarımızı bırakmadık" diye konuştu.

Mevcut ekonomik krizin hizmetleri etkilediğini kaydeden Kocamaz, şunları söyledi:

"Biz görevi devraldığımızda Büyükşehir’in, özel idarenin, kapanan belde belediyelerinden ve ilçe belediyelerinden hizmeti bize geçenlerin borçlarının toplamı 800 milyon liraydı. Biz onların hepsini ödedik. Ama hala ilçe belediyelerinde de 500 milyonun üzerinde alacağımız var. Bizim hizmet üretmemiz lazım. Dağa taşa asfalt ve su hizmeti götürmüşüz. Bize genel bütçe paylarından rutin gelmesi gereken tam bir milyar yüz milyon lira eksik var. Bize gelmesi gereken para gelmiş olsaydı bizim elimizde fazladan 400 milyon para olacaktı. 400 milyon lira ile 10 tane katlı kavşak yapabilirdik. Bitümün tonu bin yüz lirayken 5 bin lira oldu."

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