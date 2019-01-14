Başkan Kocamaz: Dinamik Kavşak Sistemleri devreye giriyor

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte 67 kavşakta yapılan Dinamik Kavşak Sistemleri düzenlemesi ile her gün 7 ton karbon salınımı önüne geçileceğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının 1’nci birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 48, komisyon raporlarına ait 1 ve gündem dışı 6 olmak üzere toplam 55 madde görüşüldü.

Gündeme ilişkin maddeler görüşülmeye başlanmadan önce, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Hatice Güzin Türe tarafından MESKİ Mobil Uygulama sunumu yapıldı. Mecliste, Denetim Komisyonu seçimi ile, İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Denetim Komisyonu’na 59 oyla CHP’den Bayram Gönenler, 58 oyla İYİ Parti’den Kerim Tufan, 49 oyla Ak Parti’den Kerim Kıcıman, 47 oyla MHP’den Hikmet Koç ve 33 oyla CHP’den Mehmet Güney seçildi. 7 kişiden oluşan İhtisas Komisyonlarına da komisyon üyeleri seçildi.

MESKİ Mobil Uygulama sunumundan sonra bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kocamaz, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2014’ten bu yana gerek MESKİ’de, gerek Büyükşehir’de teknolojinin her türlü nimetinden vatandaşımızı faydalandırmak istiyoruz. İnşallah Çarşamba günü Dinamik Kavşak Sistemleri ile ilgili de yine bir sunum yapılacak. Şu anda hazırlanan bu yeni sistemle şehir merkezinde 67 kavşakta düzenleme yapıldı. Bunlar hizmete tam manasıyla girdiği andan itibaren yaklaşık her kavşakta 28 saniye gibi bir avantaj sağlanacak. Kavşaklar trafiğin durumuna göre kameralar aracılığıyla kendi kendini idare edecek. Günlük yaklaşık 6 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Bunun yanında her gün 7 ton karbon salınımı da önlenmiş olacak. Bunlar gerçekten bire kentin akıllı sistemlerle idare edilmesi için olmazsa olmaz şeyler. Kurulacak yeni dinamik kavşak sisteminin Türkiye’deki en gelişmiş, en son ulaşım sistemi olacak" dedi.

Mecliste, 14 Nisan-02 Mayıs 2019 tarihlerinde, yerli ve yabancı birçok sayıda sanatçı ve grubun iştiraki ile gerçekleştirilecek, Mersin’in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi ile Uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak olan 18’nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 300 bin TL’lik destek sağlanacağı ile ilgili teklif, ilgili komisyona havale edildi.

Mecliste Başkan Kocamaz’ın Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'nden (TCWTA) alınan davet mektubunda 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek olan ‘Dijital Dünyada Kasaba ve Şehir Ortaklıkları’ temalı çalıştaya katılması ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesi Arslanköy mahallesinde yapılan tiyatro salonunun adının ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Arslanköylü Kadınlar Sahnesi’ olması ile ilgili teklif de oy birliği ile kabul edildi.

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