Başkan Kocamaz'dan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kabotaj Yasası'nın deniz kaynaklarının kullanılması ve Türk denizciliğinin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Başkan Kocamaz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Denizlerin, Türkiye'nin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez bir değer olduğunu belirten Kocamaz, "Ülkemizin kıyı şeridindeki egemenlik haklarını geri alarak millîleştiren ve Türk denizcilerimizin hizmetine sunan Kabotaj Yasası, deniz kaynaklarımızın kullanılması ve denizciliğimizin gelişmesi için çok önemli bir adımdır. Kabotaj Kanunu ile karasularımızda egemenlik ve bağımsızlık sağlanmış, denizlerimize sahip çıkma bilinci milletimize aşılanmıştır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bizlere, denizciliği Türk’ün milli ülküsü olarak düşünmemizi ve onu az zamanda da başarmamızı emretmiştir. Bizler de, bu güçlü ve kararlı emri yerine getirmeyi kendimize ilke edinmiş bulunmaktayız" dedi.

Mersin'in sahip olduğu zenginlikleri ile Türk denizciliğinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Kocamaz, "Uluslararası limanı ile Mersin ilimiz, sahip olduğu yat limanı, marina, feribot iskeleleri, balıkçı barınakları gibi tesisleri ile de Türk denizciliğinin gelişmesine önemli katkılar sunan bir il olma konumunu istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Tüm denizcilerimizi, deniz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyor, denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize en içten selamlarımı iletiyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



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