Başkan Kocamaz: Daha yapılacak çok iş var

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, "Daha yapılacak çok iş var. Mersin'de herkesi bir bütün gibi görüp, herkese eşit yaklaşıp, dünya görüşü, kökeni, inancı ne olursa olsun Mersin ortak paydasında birleştirebilmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Kocamaz, İkinci Bahar Emekli Evi sakinleri ile kahvaltıda buluştu. Mersin'i yaşlı, kadın, çocuk, engelli ve hayvan dostu bir kent yaptıklarını söyleyen Kocamaz, "İlgili kurumlardan belgelerini alıp, tescilleyerek Türkiye'de bir farkındalık yarattık. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler Türkiye'de birçok belediye tarafından örnek alınıyor, takdir ediliyor. Ulaşım Master Planımız tamamlandı. Trafik sorununu çözecek olan en önemli proje olan raylı sistem projemizi bakanlığa sunduk. Deniz Otobüsü ile ilgili de yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmıştık. Yurtdışından buraya getirmek ve prosedürü tamamlamak baya zaman alacaktı. En sonunda Çanakkale Özel İdaresi ile bir gemi için anlaştık. Daha yapılacak çok iş var. Önemli olan Mersin'e bir şeyler kazandırabilmek. Mersin'de herkesi bir bütün gibi görüp, herkese eşit yaklaşıp, dünya görüşü, kökeni, inancı ne olursa olsun Mersin ortak paydasında birleştirebilmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kocamaz, emeklilerin talep ve önerilerini de dinledi.



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