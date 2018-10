Başkan Kocamaz'da 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' mesajı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Hayvan sevgisi insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir" dedi.

Kocamaz, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Doğanın kendine has bir dengesinin bulunduğunu vurgulayan Kocamaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu denge içerisinde her canlının kendine ait yaşam biçimi ve hakları vardır. Hayvanların da can taşıdığı, insanlar gibi bir kısım haklara sahip olması gerektiği herkesin kabul edebileceği bir gerçektir. İnsanlar olarak hayvanlarla ilgilenmez, onları başıboş bırakırsak sonunda ortaya çıkacak zararlardan biz de etkileniriz. Bizim inancımız gereği de hayvanlara duyarlı davranmak, onlara eziyet etmemek bir zorunluluktur. Birlikte doğayı paylaştığımız hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri vardır. Dünyamız, bütün canlıların denge içinde yaşamasıyla güzelliğini devam ettirebilmektedir."



HAYVAN HAKLARI VURGUSU

Hayvanları sevenlerin tüm dünyayı seveceğini vurgulayan Kocamaz, şunları kaydetti:

"Hayvan sevgisinin insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanları sevenler, insanları, tüm canlıları, dünyayı kısacası yaşamayı severler. Bizlere düşen ve yakışan, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularımızı canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır."



