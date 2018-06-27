Başkan Kocamaz: Çevre kirliliğini en aza indirgemek zorundayız

MERSİN, () - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile kentteki çevre kirliliğini en aza indirgemek için çalıştıklarını söyledi.

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 1’nci Gözetim Tetkiki Toplantısı başladı. Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı’ndan kente gelen 4 kişilik ekip, Mersin’de 3 gün boyunca incelemelerde bulunacak. Baş Tetkik Görevlisi Meriç Karacan ve tetkik görevlilerinden Reşit Özuğur, Yavuz Selim Çelebi ve Güven Savrun TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin 1’nci Gözetim Tetkiki’ni yürütecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, açılış toplantısında yaptığı konuşmasında "Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak, belediyemize bir kimlik kazandırmak, kurumsallaşmayı sağlamak, halka en çevreci, en kaliteli hizmeti en kısa ve kestirme yoldan maliyeti en düşük şekilde verebilmenin gayreti içerisindeyiz. Dolansıyla her geçen gün kaliteye yönelik belgelerimizi arttırmak gayreti ile çalışıyoruz. Geçen yıl belediyemize kazandırdığımız Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili belgemizin tetkiki başlıyor. Mersin ölçeğinde düşündüğümüz zaman üzerimize düşenini yaparak hiç olmasa kendi bölgemizde çevre kirliliğini en aza indirgemek, bu bölgede yaşayan insanların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için üzerimize düşenleri yapmak gayretindeyiz" dedi.

4 yılda Büyükşehir Belediyesi’nin kat ettiği mesafenin hiçbir şekilde küçümsenemediğini ifade eden Kocamaz, "Zaman zaman belediye olarak gerek denizden, gerek havadan, gerekse de bizzat yerinde incelemelerde vatandaşların şikâyetlerini de dikkate alarak bu kirliliklerle mücadele ediyoruz. Önce biz belediyeden başlayacağız. Kendi üzerimize düşeni yapacağız. Tabi üzerimize düşenleri yapmadan başkalarından bu çevre kirliliğine karşı duyarlılık bekleyemeyiz. Bizde önce kendine bak dedirtmemek için bu gayreti güdüyoruz. İnşallah bu değerlendirme ve tetkik neticesinde doğru yolda olduğumuz bir kere daha tescil edilmiş olur" diye konuştu.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

Tarımı, ticareti, turizmi, sanayisi, ulaşımı, serbest bölgesi ve limanı ile Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun önemli ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’in yoğun nüfus hareketleri ve sektörel faaliyetler sonucunda önemli çevre sorunları ile karşı karşıya olduğunun farkında olan Büyükşehir Belediyesi, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için Çevre Yönetim Sistemi’ni geliştirdi. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modeli.

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