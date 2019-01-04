Başkan Kocamaz: Çamlıyayla’da yapacak daha çok işimiz var

MERSİN, () Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çamlıyayla ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelirken, ilçede yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2 yıl önce hayata geçirilen ve Yörüklere ışık olan ‘Kıl çadırı aydınlanıyor projesi’ kapsamında Çamlıyayla ilçesinde güneş paneli törenine katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndaki törende vatandaşlar Başkan Kocamaz’ı ilgiyle karşıladı. Töreninde konuşan Başkan Kocamaz, Çamlıyayla ilçesine hizmet götürmeye devam edeceklerini belirterek, "Çamlıyayla’ya yapacak daha çok işimiz var. Çamlıyayla’da su sorununu tam olarak çözmek için Karakapı’dan buraya su getirmek için planlarımızı, projelerimizi hazırladık. Hatta bir uçtan yol yapımı ile ilgili ihaleyi de gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Çamlıyayla’ya Karakapı’dan cazibe ile gelecek suyu vatandaşımızla buluşturacağız. Zor ve büyük bir proje. Adeta dağları yarıp, kayaları kıracağız ve yıllardır hayal olarak görülen o suyu, Çamlıyayla ile buluşturacağız. Bunun yanında Çamlıyayla’nın bizim için en önemli sorunlarından biri olan alt yapı. Yedi tepeli bir bölgede alt yapı yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Ama başka çaresi de yok. Yaylalarımızı da aynı sahillerimizde olduğu gibi alt yapısı ile arıtma tesisi ile inşallah çevreye duyarlı hale getireceğiz. Hizmetler bundan sonra artarak ve büyüyerek devam edecek" dedi.

Başkan Kocamaz, Mersin’in her yerine ve her vatandaşına ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini ifade ederken, "Burada kıl çadırında yaşayan ve hayvancılıkla iştigal eden hemşerilerimizin çadırlarını aydınlatmak için güneş paneli dağıtacağız bu panellerle çadırlarımızı aydınlatıyoruz. Artık çadırda yaşayan ve özelikle yaz aylarında kırlara, tepelere çıkan vatandaşlarımız paneller sayesinde çadırın içerisinde buzdolabı ile televizyonla, çamaşır makinesi ile buluşacak. Özellikle kadınlar rahat edecek. Bizim kendimizi size anlatmamıza gerek yok. Biz Çamlıyayla çocuğu sayılırız. Ömrümüzün bir bölümü burada geçiyor. Herkese her zaman ulaşamayabilirsiniz. Ama bize her zaman ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 44 Yörük ailesine güneş panellerinin dağıtımı yapıldı.

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