Başkan Kocamaz: Biz millete hizmet için yola çıktık

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçelerde mahalle muhtarlar ile bir araya gelirken, "Biz hiçbir art niyet olmadan sadece bu millete hizmet edebilmek için yola çıktık" dedi.

Gülnar ve Mut Öğretmenevlerinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca, İYİ Parti Gülnar İlçe Başkanı Mehmet Ali Şahin, İYİ Parti Mut İlçe Başkanı Durmuş Ali Çerekçi, İYİ Parti Mezitli İlçe Başkanı Emine Hilal Keyvan, meclis üyeleri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda görev süresi boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmetleri anlatan Başkan Kocamaz, "Biz doğru bildiğimiz yolda bunda sonra da aynı minvalde yürümeye devam edeceğiz. Çok şükür bizim kimseye veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. 1994’te o günün şartlarında, teknoloji de bu kadar gelişmemişti, biz de belediyeciliğin ne olduğunu bu kadar bilmiyorduk. Ama 1995 yılından sonra ben hep bilimsel çalıştım. Açık söyleyeyim kazanamayacağım hiçbir seçime de girmedim. Önceden yaptırdığım araştırmalar neticesinde vebal benim sırtımda kalıyorsa, yani vatandaş bu işi bizim üzerimize koyuyorsa ve kazanabileceksek seçime girdik" dedi.

Millete hizmet edebilmek için yola çıktıklarını ve muhtarlardan da destek beklediklerini ifade eden Başkan Kocamaz, "Biz bir yola çıktık. Niyetimiz halis. İyi niyetle çıktığımız bu yolda Cenab-ı Allah akıbetimizi de hayır edecektir diye düşünüyoruz. Bugüne kadar Cenab-ı Allah bize yardımını hiç esirgemedi. Çünkü dediğim gibi biz hiçbir art niyet olmadan sadece bu millete hizmet edebilmek için yola çıktık. Ben bu konuda hepinizin desteğini bekliyorum. Zaten bize en çok desteği muhtarlar verdi. İnşallah bizi yarı yolda bırakmazsınız. Hedefi sonuna kadar birlikte taşırız ve hizmetlere de kaldığımız yerden hep birlikte devam ederiz" diye konuştu.

Ülkede son dönemlerde yaşanan sıkıntılardan ve karışıklıklardan söz eden Başkan Kocamaz, şunları söyledi:

"Ülkemiz son yıllarda büyük bir kamaşa yaşıyor. Bu kadar hengamenin arasında biz Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürdük. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla hizmetleri vatandaşımıza kazandıracağız. Hayatlarını kolaylaştıracağız."

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