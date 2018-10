Başkan Kocamaz: 30 Mart'tan sonra da Mersin'in tüm bölgelerine hizmet etmeye devam edeceğiz

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşması’nın 4’ncü gününde Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerinin muhtarları ile bir araya gelirken vatandaşın talep ettiği sürece hizmete devam edeceğini söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği Muhtarlar Buluşması'nın ikinci etabında, Belediye Başkanı Kocamaz, ikinci bölge muhtarları ile bir araya geldi. Niğde'nin, Ulukışla İlçesi'nin Çiftehan Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmada 7 ilçenin muhtarları ile buluşan Başkan Kocamaz, hem muhtarlara Büyükşehir Belediyesi'nin dört buçuk yıl boyunca hayata geçirmiş olduğu hizmetleri anlattı.

Başkan Kocamaz, burada yaptığı konuşmasında, Mersin çok özel ve güzel bir bölge olduğundan, tarihin derinliklerinden günümüze gelene kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığından belirterek, "Mersin dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin buluşma noktası. Tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuş. Halen de bu cazibe merkezi özelliğini sürdüren çok stratejik, çok önemli ve herkesin de gözü üstünde olduğu bir kent. Geçen 4,5 yıllık süre içerisinde Cumhuriyet tarihi boyunca hayata geçirilmemiş birçok proje hayata geçirildi. 30 Mart 2014 öncesi sizlerin yanına gelip desteklerinizi talep ettiğimizde bir iddia ile yola çıkmıştık. Yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız demiştik. Çok şükür ki Cenab-ı Allah’tan bir engel olmadığı sürece her yere suyu ve yolu ulaştırdık. Yaklaşık 5 bin 500 kilometre sadece kırsalda asfalt hayata geçirdik. Çok şükür bugün gittiğimiz her yerde artık ürettiğimiz ürünler tozdan kurtuldu. Hanımefendiler tozdan, çamurdan kurtuldu ve çamaşırı daha az yıkayacak. Bugünlere gönül rahatlığı ile geldik" dedi.

'MERSİN, 30 BÜYÜKŞEHİR'İN ÖNÜNDE PERFORMANS GÖSTERİYOR'

30 Mart 2014 tarihinden Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanının 22 kat arttığından ifade eden Kocamaz, "Ben iddia ediyorum Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini incelediğinizde, Türkiye’deki 30 Büyükşehir’in önünde performans gösteriyor. Bizim başlattığımız projelerin bir kısmını diğer Büyükşehirler gelip bizden alıyor ya da halen hayata geçirebilmiş değil. Özellikle sosyal projelerde gerçekten Türkiye’ye örnek olmuş durumdayız. Bizim standardımız çok yüksek. Bizim öncülük yaptığımız birçok proje hem Avrupa’da hem dünyada örnek alınan ve tüm dünyadaki belediyeleri bir araya getiren projeler. Geçtiğimiz süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekten çok farkındalık yaratıldı. Devraldığımız belediye çok sıkıntılı bir belediyeydi. Hatta sıfırda bile değil, çukurda bir belediyeydi. Biz o belediyeyi çukurdan alıp bugünkü konumuna getirdik. Biz 30 Martta sadece merkezdeki Büyükşehir Belediyesi’ni değil, Mersin’in tamamındaki tüm belediyelerin yaklaşık yüzde 85’lik bir hizmetini de devraldık" diye konuştu.

'MERSİN'DE YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR'

Görev süresi boyunca muhtarlarla uyum içinde çalıştığını ve daha yapacağı işleri olduğunu söyleyen Kocamaz şunları söyledi:

"Mersin’de daha yapacak çok işimiz var. Mersin’in önü bundan sonra açık. Sizlerle bu dört buçuk yıllık süre içerisinde uyum içinde çalıştık. Zaman zaman muhtarlarımız haklı olarak kendi bölgelerindeki problemlerin bir an evvel tamamlanmasını istiyor. Ama takdir edersiniz ki bu kadar geniş bir alanda bütün problemleri bir anda çözme şansımız yok. Onun için sizlerden zaman zaman sabır diledik. 'Sabredelim, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler' dedik. Mersin bugün geldiğimiz noktada gerçekten dağıyla, taşıyla, ovasıyla, deniziyle artık yaşanabilir bir kent haline geldi. Biz istiyoruz ki bu yolculuğumuz bundan sonra da uyum içerisinde, barış, sevgi, kardeşlik, huzur ve hoşgörü içerisinde devam etsin."

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Geçtiğimiz cuma günü de 4 merkez ilçe, Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları ile bir arada olduklarından bahseden Başkan Kocamaz, "Gerçekten onlar da bu süreç içerisinde yolculuğun devam etmesi yönünde bir tavır sergilediler. Vatandaşımız bu son yaşanan bir aylık süreç içerisinde gerçekten kafası karmakarışık olmuş durumda. Partili, partisiz, hangi siyasi partiden, hangi görüşten, hangi düşünceden, hangi inançtan olursa olsun insanlar Mersin'de yakalanan bu barış ve huzur ortamının devam etmesini talep ediyor. Elbette biz de bu kadar insanlarımızın ısrarını, taleplerini boşa çıkaracak değiliz. İnşallah 30 Mart'tan sonra da sizlerle birlikte Mersin'in tüm bölgelerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok şükür Allah kimseyi itibardan düşürmesin. Bugüne kadar demek ki vatandaşlarımızla çok iyi diyalog kurmuşuz. Herkes bu gönül köprüsünün devam etmesini talep ediyor. Zaten biz geçmişten bu yana bir mücadele adamıyız. 1980 öncesinden bu günlere elimizi, kolumuzu sallayarak gelmedik. Hep mücadele ettik. Hep vatan dedik. Millet dedik, bayrak dedik. Bu halka hizmete Hakk'a hizmet bildik. 25 yıl çeyrek asır. Gerçekten kolay değil ama bu vatandaş bizden hizmet talep ettiği sürece biz de bu vatandaşımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde sözleri ile sonlandırdı.

Kocamaz’ın konuşması alkışlar eşliğinde sona ererken, salonda ‘Başkan Kocamaz Seni Kimse Yıkamaz’ sloganları atıldı. Konuşmanın ardından, muhtarlar ilçelerine yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Başkan Kocamaz’a çiçek takdim etti. Gecede Başkan Kocamaz 7 ilçenin muhtarları ile hatıra fotoğrafı çekildi.

FOTOĞRAFLI