Başkan Kocadon ailesiyle birlikte oy kullandı

MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için ailesi ile birlikte oyunu kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Çarşı Mahallesi'ndeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda oyunu kullandı. Okula eşi Hülya Kocadon, kızı Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon ile birlikte giden Başkan Kocadon, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra 1139 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Kocadon, "Bütün adaylar, kendi içlerinde bir mücadele verdiler. Herhangi bir dargınlık, küskünlük yaşanmadı, aşırı derecede birbirlerini yıpratmadılar. Sonuçta bu bir seçimdir, bir savaş değil. Hizmet yarışı için seçim yapılır. Onun için, Türkiye'nin bazı bölgelerinden haberler geliyor. Bunlara gerek yok. Ben inanıyorum ki bu olaylar kısa sürede sona erecek, güzel demokratik bir seçim yapılacak. Şu anda Bodrum'da gördüğünüz gibi katılım çok güzel. Bir şenlik havasında geçiyor oy kullanmalar. Herkes birbiriyle şakalaşıyor, güzel sohbetler oluyor. Bu seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ama şu da var ki; bu seçimden sonra her şey çok daha farklı olacak. Çünkü kim kazanırsa kazansın, karşısında güçlü bir muhalefet olacak hep" dedi.

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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