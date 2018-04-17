Başkan Kızıltan: Öncelikleri belirleyip eylem planımızı hazırlayacağız

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, önümüzdeki birkaç ay içinde kentin bekleyen ihtiyaçlarını değerlendirip diğer kurum ve kuruluş yetkilileri ile bir araya gelip öncelikleri belirleyerek eylem planı hazırlayacaklarını söyledi.

MTSO yeni Meclis Başkanı Hamit İzol ve yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan basınla tanışma toplantısı düzenledi. MTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda başkanlar kendilerini tanıtarak önümüzdeki süreç için planlarını anlattı.

Başkan Kızıltan, oda seçim süreci öncesi ve sonrasında, basına tarafsız duruşu için teşekkür ederek, "Ortaya çıkan bu güzel tabloda, bu birleştirici tabloda sizlerin emeği ve katkısı unutulmayacaktır. Yola birlik, beraberlik, kucaklaşma düşüncesi ile çıktık. İlk projemiz kenti kucaklayarak, şehrin ihtiyacı olan heyecanı ortaya çıkarmaktır. Odalar, kent ekonomisinin kalkınması için üyelerine hizmeti birinci planda tutan, üyelerine hizmet veren kurumlardır. Lobi oluşturmak, icracı kurumları harekete geçirmek ve dahası politika yapıcılara tabanın sesini duyurarak, doğru ve etkin politikalar oluşmasını sağlamak asli görevimizdir. Ülkemizin birliği, dirliği, ekonomik ve sosyal refahı adına bizden ne talep edilirse, Mersin iş camiası olarak göreve hazırız" dedi.

MTSO olarak uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kızıltan, kentin tüm kurumlarını değerli gördüklerini vurguladı. Önemli olanın en etkin veya en önemli değil uyumlu çalışan, çözümün küçük de olsa bir parçası olan kurum olmak olduğunu dile getirdi.

MTSO Meclis Başkanı İzol da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Şehrimizin kaybedecek zamanı yoktur. Yeni yönetimin birleştirici, kucaklayıcı yaklaşımı ile etkin çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Kazanan Mersin olmuştur. Karşımızdaki arkadaşlarımız da Mersin’i en az bizim kadar seviyordu. Bu bir yarıştı ve yarışın sonunda Mersin kazandı. Meclis olarak yeni yönetimi rahat şekilde çalıştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetimin kafası rahat olmalı ki birbirimizle uğraşmaktansa Mersin, sorunlarıyla uğraşsın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkanlar basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kızıltan, şunları söyledi:

"Kentimizin Çukurova Bölgesel Havalimanı, 1/5 binlik imar planı, turizm bölgesi yatırımı gibi bekleyen birçok önemli çalışması bulunmakta. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Yönetim olarak bu konuları değerlendirip önceliklerimizi belirleyip diğer sivil toplum kuruluşları ve OSB’mizin öncelikleri ile birleştirip yol haritamızı belirleyeceğiz."

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerini tanıtması ile sona erdi.

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