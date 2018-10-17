Başkan Kızıltan: Enflasyonla mücadelede sorumluluk ve görev hepimizin

MERSİN, () – MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, enflasyonla mücadelenin yurt genelinde başladığını dile getirerek, "Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir" dedi.

Fiyat istikrarının makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olduğunu belirten MTSO Başkanı Kızıltan, "Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır" diye konuştu.

Artan enflasyonla birlikte bir taraftan alım gücü düşen vatandaşlar olumsuz etkilenirken diğer taraftan artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaların da sıkıntı yaşadığına değinen Kızıltan, şunları söyledi:

"Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı’nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir."

Enflasyonla mücadelenin aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele olduğunu da vurgulayan Kızıltan, bu noktada Türk özel sektörünün devletle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek elini taşın altına koyduğunu söyledi. Bu çerçevede TOBB ile birlikte yurt genelindeki tüm Oda ve Borsaların, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içinde hareket ettiğini kaydeden Kızıltan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isterim ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katılacağına inancımız tamdır. İnanıyorum ki, Mersin olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız."

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