Başkan Kisin: En büyük sorun kalifiye eleman sorunu

MERSİN, () MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 13 No’lu Ulaşım Araçları İmalat, Satış ve Onarımı Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kisin, otomotiv sektöründe kalifiye eleman ve çırak bulamamaktan şikayetçi oldu.

Komite Başkanı Mehmet Kisin, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi. Personel sorununa dikkat çeken Kisin, çıraklıktan yetişmiş elemana kadar her kademede personel bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Otomotiv sektörünün özellikle televizyonlarda yanlış tanıtılmasının sıkıntısını yaşadıklarını belirten Kisin, "Eğitimdeki eksikler ve halkımızın yanlış yönlendirilmesi nedeniyle sektörde yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz. Geçmiş yıllarda çalışanlarımız küçük yaşlarda bu sektöre adım atıp tecrübe kazanılırken, günümüzde aileler çocuklarını göndermek istemiyor. Çocukları liselerde meslek liselerini tercih etsin, gelip işletmelerde staj yapsın istemiyor. Oysa çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Bu konuların görüşülüp çözüm üretilmesi şarttır" dedi.

Bir taraftan kalifiye eleman sorunu yaşarken diğer taraftan mevcut personelle yola devam etmekte zorlandıklarını ifade eden Kisin, "Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda maliyetlerimizi karşılayamazken tekrar yeni yılda asgari ücretlere yapılacak olan artış işletmelerimizi büyük ölçüde zorlayacaktır. Eğer bu konuda devlet desteği olmazsa, işletmelerimiz ayakta tutmakta zorlandığımız bu günlerde yapılacak bu artışlarla mevcut işsizler ordusuna yenilerinin katılması kaçınılmazdır."

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