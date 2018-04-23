Başkan Kılıç'tan kutlama mesajı

GAZİANTEP, () - OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, çocukların kalplerindeki masumiyetin ve gözlerindeki ışığın bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatacağını söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışı ve dolayısıyla halkın yönetime tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olması nedeniyle ‘Ulusal Egemenlik` açısından da önemli bir anlam taşır. Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millî birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bu gün, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Atatürk tarafından bugünün küçükleri, yarının büyüklerinin ulusal egemenliğin nasıl kazanıldığını ve neden kaybedilmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamaları için çocuklarımıza bayram olarak adanmıştır. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin koruyucusu ve takipçisi olacak olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

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