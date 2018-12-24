Başkan Kılıç'tan, 25 Aralık mesajı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

97 yıl önce tek vücut, tek yürek olanlar gibi yine bir ve birlikte olarak şehri, vatanı her hal ve şartta korumanın yegâne hedefleri olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Şahinbey'in, Karayılan'ın, Şehitkamil'in torunları olarak atalarımıza olan borcumuzu, attıkları temeller üzerine sağlam bir gelecek inşa ederek ödemek zorundayız" dedi.

Esir olmaktansa ölmeyi tercih eden 6 bin 317 Anteplinin canlarından vazgeçerek kurtuluş meşalesini yaktığını hatırlatan Kılıç, mesajında şöyle dedi:

"Gazi şehrimizin, Antep savunmasında ki örnek direnişi tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu yüce mücadelenin nişanesi olarak Antep'e Gazilik unvanı verilmiş; bir ulusun kahramanı olan ve aynı unvanın da sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nüfusunu Gaziantep'e aldırarak, Anteplilerle hemşeri olarak, onları onore etmiştir. Gaziantep Savunması eşine tarihte bir daha rastlanmayan bir destandır. Açık bir kentin bu şanlı savunması, yalnız Türklerin değil, bütün insanlık dünyasının hayret, takdir ve hürmetini kazanmıştır. Bu destansı mücadeleyi gençlerimizin de öğrenmesi çok önemlidir. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Gaziantep savunmasının 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

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