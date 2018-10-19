Başkan Kılıç, muhtarlarla buluştu

OĞUZELİ (Gaziantep),()- OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile Oğuzeli’nde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Muhtarların, yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir” dedi.

Oğuzeli’nde görev yapan muhtarlar ile yüksek düzeyde istişare ve iş birliği içinde çalıştıklarının altını çizen Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Muhtarlarımız, bizlere mesai ve yol arkadaşlığı yaparak Devleti ve milleti temsil noktasında önemli görevler üstlenmişlerdir” dedi.

Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Kılıç, “Halkımızla aramızda gönül köprüsü kuran, çözüm ortaklarımız, Devleti ve milleti temsil noktasında önemli görevler üstlenen, mesai ve yol arkadaşı olarak gördüğümüz, hep birlikte aynı emek ve sabır ile çalıştığımız siz kıymetli Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Çok değerli mahalle muhtarlarımız, ilçemizin dört bir yanından davetimize katılarak bizleri şereflendirdiniz. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadır. 1829 yılına dayanan muhtarlık kurumunun, ülkede yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmuştur. Mahalle ve köy muhtarlığı sistemi, Osmanlı döneminden günümüze kadar demokratik bir şekilde devam ediyor. Muhtarlarımız devlet kurumları ile vatandaş arasında köprü olmak gibi çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Biz sizlerle birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana Oğuzelimiz’e hizmet etmek için görevlendirildik. 2014 yerel seçimleri ile birlikte yeni bir sisteme geçtik. Bütün köylerimiz mahalle oldu. 25 mahallemiz varken 91 mahalleye çıktı, 58 mezramız oldu. 600 metrekarelik bu kadar geniş bir alanda, zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Hiçbir zaman mazeretlerin ve imkansızlıkların arkasına saklanmadık. Devletimizin bizlere sunduğu imkanları bizlerde sizlere hizmet olarak sunmaya gayret gösterdik. Sizlerle birlikte göreve başlayalı 4 buçuk yıl oldu. Önümüzde 6 ay kadar kısa bir süre kaldı. Cenab-ı Allah o süreyi de yüzümüzün akıyla tamamlamayı hepimize nasip etsin. Biz sizlerle hoş zaman geçirdik ben sizlerden razıyım Allah’ta sizlerden razı olsun. Oğuzeli Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımız ile birlikte en yüksek düzeyde istişare ve iş birliği içinde çalışmalarımız devam edecek.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin 91 mahallesinde vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, vatandaşlarımız ile aramızda köprü vazifesi gören, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapmaya çalışan siz kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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