Başkan Kılıç, Miraç Kandili’ni kutladı

OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Miraç Kandili’nin Türk İslam alemine birlik, dirlik ve beraberlik getirmesini ve bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların huzur ve berekete vesile olmasını diliyorum” dedi. Başkan Kılıç yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili’ne kavuşmanın ve kutlamanın büyük heyecan ve mutluğu içindeyiz. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gece Peygamberimizin yüce Allah tarafından ihsan ve lütufla şereflendirildiği müstesna bir gecedir. Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma ve sorumluluk vardır. Bu güzel geceyi, ülke ve millet olarak kucaklaşıp, kenetlenmenin, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, manevi anlamda arınmanın, yarınlara el ele birlikte yürümenin güzel ve kaçırılmaz fırsat vesilesi olarak algılamalıyız. Miraç Kandil’inin vücutlarımızın sıhhatine, ailemizin saadetine, milletimizin mutluluğuna, mazlum milletlerin kurtuluşuna, bütün İslam âleminin birliğine ve tüm insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor Miraç Kandili’nizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

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