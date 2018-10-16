Başkan Kılıç, kilit taşı çalışmalarını inceledi

OĞUZELİ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin birçok noktasında kilit taşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Hürriyet Mahallesi kilit taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Oğuzeli’ne daha kaliteli yollar kazandırmak sürücülerin konforlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için çalışmalarının aralıksız sürdüğünün altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İlçemizin daha modern ve standartları yüksek bir yer olması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Ekiplerimiz ile birlikte sürekli sahadayız. Oğuzeli’nin en ücra noktasına kadar insan odaklı hizmet verme gayretindeyiz. Oğuzeli hizmetlerin ve yatırımların en iyisine, en güzeline layık. Bizlerde bunun bilinci ile gece gündüz çalışıyoruz. İlçemize büyük bir değişim ve dönüşüm yapmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler ve projeler ile Oğuzeli’nin her bölgesine dokunuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalardan vatandaşımızın memnuiyetini görünce yaptığımız işten ayrı bir keyif alıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere sabır ve hoşgörü gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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