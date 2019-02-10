Başkan Kılıç, 'Ezo Gelin'in çekimleri için kamera karşısına geçti

OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Ezo Gelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi' projesi kapsamında çekilen ve Ezo Gelin’in hayatını anlatan kısa film için kamera karşısına geçti.Başkan Kılıç, filimde kurulan Köy Meclisinde Şido Hanifi’nin Halası Hazzik’in Ezo’nun ağabeyi Zeynel’e, Ezo Gelin’in de Şido Hanifi’ye değişik (Berdel) usulü verildiği sahnede Şido Hanifi’nin aile büyüğü rolünü oynadı.

'EZO GELİN HİKAYESİNİ YAŞATACAĞIZ'

Barak Ovasının efsane ismi olan Ezo Gelin'in ismini tüm dünyaya duyurmak için çalıştıklarını söyleyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "En başından beri beni fazlasıyla heyecanlandıran Ezo Gelin Projesinin bir parçası olmak bana mutluluk verdi" dedi.

Çekimleri devam eden kısa film hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Ezo Gelin’in hikayesi içinde ihanet, gurbet, ayrılık, hasret, çile, acı gelenekler olan bir dram aslında. Bu bizim gerçek yaşanmış bir hikayemiz. Oğuzelimiz’in hikayesi, Uruş Köyümüzün yeni adıyla Dokuzyol Mahallemizin hikayesi. Biz bu hikayeyi yaşatmak için bu projeyi hayata geçirdik. Bu proje ile birlikte birde kısa film çekelim dedik. Amacımız Barak Ovasının efsane ismi, Barak kültürünün bir parçası olan Ezo Gelin'in ismini tüm dünyaya duyurmak. Projenin başında olan arkadaşlar çok güzel iş çıkarttılar. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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