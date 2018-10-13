Başkan Kaynar: Topyekün mücadele programını destekliyoruz

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Aybayrak tarafından açıklanan ve TOBB tarafından desteklenen enflasyonla mücadele programını desteklediklerini söyledi.

Başkan Kaynar, yüksek enflasyonun bulunduğu ekonomilerde kalkınma programlarının uygulanmasının zorluğundan ve ortaya konan hedeflere ulaşma noktasında sıkıntılar meydana geleceğinden bahsederek, ekonomik istikrarın devamlılığı için hayata geçirilen Enflasyonla Topyekün Mücadele programını desteklediğini belirterek, bu konuda başarılı olunacağını belirtti.

Fiyat istikrarının, ekonominin sağlam temellere dayandığını gösteren en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade eden Kaynar, program kapsamında enflasyonu tetikleyen ürünlerde yapılacak fiyat indirimleri ile ekonomik canlanmanın sağlanacağını düşündüğünü aktardı.

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