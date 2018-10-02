Başkan Karataş: İnşaat ekonomide kilit sektör

ANTALYA, () - ANTALYA Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, inşaat sektörünün ekonominin itici gücü olduğunu belirterek, Türkiye genelinde 3 milyon işçinin istihdam edildiğini söyledi.

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, ekonomide geçen yıl itici güç olan inşaat sektörünün bu yıl yine aynı misyonu yüklendiğini söyledi. İnşaat sektörü bu gücünün geçen yıl çok yakında fark edildiğini belirten Başkan Karataş, "Bugün ekonomi üzerine yapılan tüm değerlendirmelerin, hesaplamaların önceliğine inşaat sektörü yer almaktadır. Düzenlenen kampanyalar, bankalar arası kredi notlarının değerlendirilmesi, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik açılımlar ve en sonunda ülkemize yerleşmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşların 1 milyon dolarlık konut sahibi olma zorunluluğu, 250 bin dolara düşürülmesi gibi. Ekonomiye dair yapılan tüm denge unsurlarının ele alındığı, hesaplamaların yapıldığı alan inşaat sektörüdür. Gelinen noktada ilk akla gelen ve ele alınan inşaat sektörü olmuştur" dedi.

Türkiye Araştırma Enstitüsü raporlarına göre de inşaat sektörünün ekonomiyi sırtlayan güç olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Karataş, "TÜİK verileri de inşaat sektörünün ekonomiye verdiği gücü rakamlarla ortaya koymaya devam etmektedir. Geçen yılın satış ve emlak ve konut alanında ki beklentiler ilk 6 ayda durağan devam ettiyse de kampanyalarla sektör canlandırmış ancak beklenen seviyelerde hareketlenme olmamıştı. Yılın son çeyreğinde devlet destekli kampanyalar ve emlak konut alanında vatandaşa sağlanan kolaylıklar bir nebze olsun piyasada canlanma etkisi yapmıştır. Fakat bu canlanma, artan dövizin, maliyetlere olan yansıması nedeniyle vatandaşlarımızı biraz olsun düşünceye sevk etmiştir" diye konuştu

YABANCI İLGİSİ

Başkan Karataş, Türkiye genelin de öncelikle Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu ve Afganistan uyruklu yabancıların konut aldıklarına işaret etti. Antalya'da Iraklıların konut alımına yöneldiğine işaret eden Deniz Karataş, "Bu son gelişme, ülkemiz de yabancılara satışın artarak devam edeceğine, hem inşaat sektörümüze, hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacağı görüşünü ağırlıklı kılmaktadır" dedi.

İnşaat sektörünün istihdamın öncü gücü olduğunu da vurgulayan Deniz Karataş, sektörde sabit kayıtlı 2 milyon 200 bin ve 800 bin mevsimlik işçi istihdam edildiğini söyledi. Geçen yıl ilan edilen Milli İstihdam Seferberliğinde Antalya'nın en çok istihdam çalışması yürüten ikinci ili olduğunu anlatan Deniz Karataş, "İnşaat sektörü ise il bazında seferberliğe katkı veren 3'ncü sektör oldu. İnşaat sektörü 250'yi aşan alt dinamizmleri barındırmaktadır. Son dönem dövizde yaşanan dalgalanma birçok beklentiyi daha dingin ve kontrollü düşünmeye, uygulayamaya sokmaya yöneltmiştir. Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılardan çıkış yolunun inşaat sektörü olduğu unutulmamalı, sektöre teşviklerin iyi incelenerek devamı sağlanmalıdır" diye konuştu.

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