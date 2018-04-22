Başkan Karalar: 23 Nisan ülkemiz için bir dönüm noktası ve gurur günüdür

ADANA'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.TBMM’nin kurulmasıyla halk iradesine dayalı bir anlayışın hâkim kılındığını dile getiren Karalar, bu tarihten sonra halkın inisiyatifi eline alıp kurtuluş mücadelesini gerçekleştirdiğini söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan’ı gurur günü olarak tanımlayan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:“23 Nisan, ülkemizin geleceği olarak kabul ettiğimiz çocuklarımızın bayramı olmasının yanı sıra, ulusal egemenliği temsil etmesi dolayısıyla demokratik hayatın da en önemli kilometre taşıdır. 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla padişahların yüzyıllardır elinde olan egemenlik halka geçmiş ve halkımız kulluktan kurtularak kendi kendini yönetmeye başlamıştır. Ulusal Kurtuluş Mücadelesini organize eden TBMM, 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin de temellerini atıp demokratik yaşamın önünü açmıştır. Çağdaşlık hedefiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti için böylesine önemli bir tarih, Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan bugün sadece ülkemizde değil tüm dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bugün bize düşen geleceğimizin şekillendirecek olan çocuklarımızı, çağdaşlığı esas alan bir anlayışla en iyi şekilde yetiştirip, ülkesine yararlı bireyler haline getirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde mutlu ve özgür yarınlar diliyorum.”

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