Başkan Karalar, Kozan'ı ziyaret etti

Yasar KORKUSUZ/KOZAN,(ADANA),()-ADANA Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’da gördüğü aşırı ilgi karşısında, “Sandığa oy olarak girmekten daha öncelikli olan insanların yüreğine girmektir. Kozan bizim bunu başardığımızı gösterdi” dedi.

Kozan’da yoğun bir gün geçiren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğlen yemeğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Başkan Karalar, Halk Kart uygulaması konusunda muhtarlara bilgi verdi. Halk Kart uygulamasındaki amacın hiç bir çocuğun yatağa aç girmemesi olduğunu kaydeden Başkan Karalar, “Bu uygulamamızdan Seyhan’da hiç geliri olmayan yada 700 liranın altında geliri olan 3 bin aile yararlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz gün bunu tüm Adana’da uygulayacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kime oy verirse versin geliri 700 liranın altında olan her vatandaşımıza çocuğu yatağa aç girmesin diye yardım elini uzatacağız” diye konuştu.

KOZAN, ADANA VE BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ

Kozan’ın tarihi dokusu ve yapısıyla Adana için önemli bir bölge olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, dünyanın en önemli 3 antik kentinden birine sahip olan İlçe’nin turizm açısından kalkınması için çalışmalar gerçekleştireceklerini vurguladı. Kozan’ın imar ve su sorunun bulunduğunu Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gün bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışacağını kaydeden Başkan Karalar, elbirliğiyle tüm güçlüklerin üstesinden geleceklerini belirtti.

KAMPLAŞMAK KİMSEYE YARAR SAĞLAMAZ

CHP’nin resmi adayı olmasına rağmen kendisini Adana’nın adayı olarak adlandırdığını ifade eden Zeydan Karalar, ülkede siyasi kamplaşmanın hiç kimseye yarar sağlamayacağını söyledi.

Seyhan Belediyesi’nde göreve başladıkları günden bugüne kadar siyasi görüşü ne olursa olsun hiç bir işçinin ekmeğiyle oynamadıklarını ve işten çıkarmadıklarını vurgulayan Başkan Karalar şunları kaydetti:

“Büyükşehir’i kazandığımızda da aynısı olacak. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı ayrıştırmayacağız ve hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Bizim çabamız maaşlarını zamanında alamayan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına maaşlarını zamanında ödemek olacak. Ben Başkan olduğum gün Adana’nın her noktasına eşit mesafeda olacağım.”

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