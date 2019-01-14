Başkan Karalar, İzmir'deki Adanalıları yalnız bırakmadı

ADANA, () - İZMİR Adanalılar Güçbirliği Derneği'nin gerçekleştirdiği '5 Ocak Kurtuluş Gecesi' coşkulu geçti.

İzmir Bayraklı gerçekleştrilen etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar katıldı. Yönetim kurulu üyeleriyle sahneye çıkan İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği Başkanı Arif Kayakşu 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşunu 97.yılı anısı dolayısıyla düzenledikleri

geceye katılanlara teşekkür etti. İzmir'deki Adanalıları biraraya getiren geceye Adana'dan da katılımın fazla olması dikkat çekerken, ünlüsanatçı Ahmet Selçuk İlkkan gecenin sunuculuğunu yaptı, şarkılarıyla davetlilere güzel anlar yaşattı. Bu arada Belediye Başkanları Zeydan Karalar ve Hüseyin Mutlu Akpınar misafirlerle piste çıkarak çiftetelli oynadı. Eğlence gece geç saatlere kadar devam ederken konuklara kebap, tatlı ve şırdan ikram edildi.



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