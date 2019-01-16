Başkan Karalar: Esnafın sorunu bizim sorunumuz

ADANA,()-ADANA Seyhan Belediye Başkanı ve CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, esnafın sorununun kendi sorunları olduğunu söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, havanın yağmurlu olmasına karşın esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. 5 Ocak Meydanı’nda bulunan kuyumcu esnafını ziyaret eden Başkan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığına seçildiği günden itibaren toplumun her kesiminin derdine yetişmeye çalıştığını vurguladı. Hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan herkese eşit hizmet götürme uğraşı verdiklerini belirten Karalar, "Özellikle Adana ekonomisini canlandırmak için yaşama mücadelesi veren tüm esnafımıza yakın olduk. Esnafımızın kalkınması Adana’nın kalkınmasıdır. İşte bu nedenle, üreticiden esnafa, sanayiciyşe kadar Adana’nın katma değerini arttıran tüm kesimlere Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda desteğimizi sürdüreceğiz. Esnafın sorunu bizim sorunumuzdur."

FOTOĞRAFLI