Başkan Karalar esnaf ziyaretinde

ADANA,()- SEYHAN Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Amerikan Pazarı esnafını ziyaret edip bölge esnafının sorunlarını dinledi.

Amerikan Pazarı esnafını ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Zeydan Karalar, bölgede bulunan semt pazarına giderek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar ve esnaf ziyaretten dolayı duydukları memnuiyeti dile getirirken Başkan Karalar ise sorunların çözüm noktasında her zaman vatandaşla birebir diyalogu tercih ettiğinin altını çizdi, halktan birinin halktan kopmasının söz konusu olamayacağını belirtti.



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