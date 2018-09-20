Başkan Kara'dan Motosiklet Festivali'ne davet

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşları 2. Motosiklet Festivaline davet etti.

Etkinlikler öncesinde, Osmaniye Motosiklet Kulübü (OMK) Başkan Kadir Kara'yı ziyaret etti. Ziyarete motosikletleri ile gelen kulüp başkanı Serkan Doğan ve üyelerini Başkan Kara belediye hizmet binası önünde karşıladı. Kısa bir test sürüşü yapan Kadir Kara, tüm kulüp üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Keyifli anlar ve görsel şölenin yaşanacağı festivale tüm Osmaniyelileri davet eden Başkan Kara, "Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz ve planladığımız motosiklet festivalinin 2’ncisini düzenliyoruz. Osmaniye’den ve ülkemizin değişik vilayetlerinden katılımcılar var. İlginin oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Buda bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu organizasyon şehrin sosyal yaşam kalitesini yükseltiyor. Aynı zamanda da şehre bir hareketlilik, canlılık getiriyor. Bundan dolayı festivale katılan bütün arkadaşlarıma, katılımcılara ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kazasız, sükûnet ve güzellikler içerisinde Osmaniye 2. Motosiklet Festivalimizin geçmesini temenni ediyor, yarışmacılarımıza başarılar diliyorum"dedi.

Osmaniye Motosiklet Kulübü üyesi Serkan Doğan ise şöyle dedi:

"Türkiye’nin birçok yerinden gelecek olan motor tutkunlarını şehrimizde bir araya getirdiği için ve bizlere verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya şahsım, üyelerimiz ve tüm motosiklet sevenleri adına teşekkür ediyorum. Katılımın yüksek olacağını düşündüğümüz festivalin hayırlı olmasını diliyorum."

Motorsikelt tutkunlarının buluşacağı festival, Osmaniye Masal Park yanındaki otopark alanında 22-23 Eylül tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasına gerçekleştirilecek.

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