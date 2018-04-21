Başkan Kara 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98'inci yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını kaydeden Başkan Kara, "Başta Osmaniyemizin mutlu çocukları, Büyük Türk Milletinin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Sevgili çocuklar, atalarımızın bizlere bıraktığı bu kutlu mirası, vatan, millet, insan gibi her türlü yüce sevgileri yüreklerinizde barındırarak geleceğe emin adımlarla taşımanızı diliyorum. Geleceğimizin teminatı yarının büyükleri sevgili çocuklarımız, sizlere güvenimiz tamdır. Bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü en derin sevgi ve saygıyla anıyor, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

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