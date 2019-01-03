Başkan Kara, 2019'un ilk günlerinde muhtarlarla buluştu

OSMANİYE, (), OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, 2019’un ilk günlerinde mahalle muhtarları ile bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.

Belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıya tüm mahalle muhtarları katıldı. Programda Başkan Kadir Kara, 25 hizmet yılını doldurmuş muhtarlar ile tüm muhtarlara Osmaniye’ye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kadir Kara konuşmasında, "Bir taş üstüne bir taş da ben koyabilir miyiz amacıyla hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet ettik. Belediyemiz ve siz değerli muhtarlarımız daima koordineli hizmet vermeye gayret ettik. Her kim Osmaniye’ye bir çivi çakmışsa biz ona saygı ve hürmet gösteririz. Osmaniye Belediyesi adına siz değerli muhtarlarımıza verdiğiniz üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum"dedi.

Osmaniye Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Özener ise kentte 36 mahalle muhtarı olarak bir aile olduklarını belirterek, "Bizlerle her zaman uyum içinde hizmet üreten bu ailenin aile reisi olan sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında hizmet değerlendirme toplantısı soru cevap şeklinde devam etti.



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