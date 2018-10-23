Başkan Kafaoğlu: Vatandaş ne istiyorsa onu yapmaya hazırım

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaklaşan kış mevsimi öncesinde asfalt ve inşaat çalışmalarını denetledi. Kafaoğlu, "Çalışmalarımızın öznesinde her zaman insan var. Vatandaş ne istiyorsa onu yapmaya hazırım" dedi.

Sahada devam eden çalışmaları ekibi ile birlikte yerinde incelemeye devam eden Kafaoğlu, son olarak Savaştepe İlçesi’nde yapımı belediye tarafından süren Kapalı Pazar yeri ve asfalt serim işleriyle, yapımı sona eren ve kullanıma açılan Savaştepe-Karabeyler yolunu denetledi.

Denetim sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kafaoğlu, "Bugün Savaştepe’de yapılan çalışmaları yerinde görmek için sahadayız. Savaştepe’de kanalizasyon ve su çalışmaları devam ediyordu. Bu nedenle yollarda ciddi düzeyde bozulmalar olmuştu. Şimdi bu çalışma yapılan alanlarda sıcak asfaltlama yapabilmek için çalışmalar sürdürülüyor. Dolgu malzemelerinin serimi devam ediyor. İnşallah 10 güne kadar Savaştepe’de ilçe merkezinde 4 kilometrelik bir yolu sıcak asfalt ile kaplayarak vatandaşlarımızı rahat ettirmeyi ve onların ayaklarını çamurdan kurtarmayı düşünüyoruz. Pazar yerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Pazar yerinin bulunduğu alandaki 400 metrelik bir yolun daha sıcak asfalt yapılması yönünde tespitimiz oldu. İlgili arkadaşlarımıza talimat vererek bu yolunda sıcak asfaltla kaplanmasını söyledim. Çünkü Pazar orada kuruluyor. Vatandaşlarımızın da ayağını çamurdan kurtarmamız lazım" dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZIN ÖZNESİNDE HER ZAMAN İNSAN VAR”

Çalışmalarını insan odaklı olarak sürdüklerini ifade eden Kafaoğlu, "Hedefimiz mutlu ve huzurlu bir Savaştepe, mutlu ve huzurlu bir Balıkesir. İnsanlar için çalışıyoruz. Öznesi insan olan her yerde varız. Belediyecilik halk için, millet için yapılır. Sırça köşklerde saraylarda oturmak için gelmedik. Millete hizmetkarlık yapmak için geldik. Bugün buradayız. Yarın Susurluk ve Gönen’deki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Sonraki günse Erdek ve Edremit’teki çalışmaları göreceğiz. Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Balıkesir artık ilçeleriyle beraber bütünşehir oldu. Balıkesir’in tüm ilçelerinde dokunmadığımız yer kalmayacak. 2018 yılını yol ve asfalt yılı olarak ilan etmiştik. 2 bin kilometre hedeflerimiz vardı. Bu noktada adım adım ilerliyoruz. Hedeflere ulaşma noktasında arkadaşlarımız ve yüklenici firmalar son sürat çalışıyorlar. Bir taraftan da şehir merkezinde köprülü kavşak çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde adliye kavşağımızı trafiğe açtık. Arkasından da Cengiz Topel ve Demiryolu kavşaklarını biran önce hizmete açarak şehir içi trafiğini rahatlatacağız" ifadelerinde bulundu.

"7 KİLOMETRELİK YOL 6 KİLOMETREYE İNDİ"

Beraberinde Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek’le birlikte Savaştepe-Karabeyler yolunda incelemelerde bulunan Kafaoğlu, yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte Savaştepe-Sarıbeyler Mahallesi arası yoldaki tehlikeli virajlarında ortadan kaldırılarak 7 kilometrelik yolun 6 kilometreye düşürüldüğünü söyledi.

Sarıbeyler Mahallesi önceden belediye yönetiminde olduğunu söyleyen Kafaoğlu, "Daha sonra belde olmaktan çıkarılarak mahalleye dönüştürüldü. Yıllardır Sarıbeyler’de yol problemi vardı. 2018 yılını asfalt yılı ilan etmiştik ve arkadaşlara bu yol bu yıl yapılacak dedik. Bu yolda bir de ciddi anlamda viraj vardı. Bu virajı da ortadan kaldırarak yolu yaklaşık olarak bir kilometre daha da kısalttık. 7 kilometrelik yol 6 kilometreye indi" dedi.

1 MİLYONLUK MEZBAHA YATIRIMI

Sarıbeyler Mahallesi’ne mezbaha kazandırmak için ihale yaptıklarını dile getiren Kafaoğlu, “Sarıbeyler Mezbahası’nın ihalesini yaptık. 10 yıllığına yüklenici bir firma aldı. Tam 1 milyon liralık yatırım yapacak. Bu hafta sonuna kadar yer teslimini yapıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın istediği standartlarda bir mezbaha olacak ve artık hayvanlarımızı burada kestirebileceğiz. Ayrıca civar yerleşim birimleri de kesimlerini burada yaptırabilecek. Böylece Sarıbeyler Mahallemize de bir hareketlilik gelmiş olacak. Sizin halinizden en iyi anlayan birisiyim. İçinizden birisiyim. Rahat olun, vatandaş ne istiyorsa onu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.