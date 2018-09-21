Başkan İzol: Üretim beraberinde istihdamı getirir

MERSİN, () - MERSİN Girişimci İş Adamları Derneği (MEGİAD) Başkanı Mehmet İzol, üretimin artması ile birlikte istihdamın da aynı paralel de artarak devam edeceğini söyledi.

MEGİAD Başkanı Mehmet İzol, istihdam oranlarını değerlendirdi. İzol, TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ulaştığını belirterek, "İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,4 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2’si tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 7,2’si inşaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı" dedi.

İstihdam oranlarının artış göstermesinin son derece sevindirici olduğunu ifade eden İzol, "İstihdam oranlarının bir önceki döneme göre artış göstermesi son derece sevindirici bir durumdur. Ülkemizin ileriye taşınması adına daha fazla üretim gerekiyor. Üretimin gerçekleşmesi için de daha fazla istihdam gerekiyor. Sanayi, tarım, inşaat ve hizmet sektöründeki istihdam artışları ülkemizdeki iş hacminin göstergesidir. Üretim odaklı çalışmalarımızı artırdığımız zaman ülkemizin istihdam kapasitesini genişletmiş olacağız. Bunun için var gücümüzle çalışarak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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