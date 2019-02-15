Başkan Işık vatandaşları evlerinde ziyaret etti

GÜRSU Belediye Başkanı Mustafa Işık, doğum, ölüm, hastalık ve benzeri vesilelerle, vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

İlçe halkının evlerine; eşi Sümeyye Işık, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Ak Parti İlçe Teşkilatı mensuplarıyla birlikte konuk olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hoş sohbet ortamında ilçenin gelişimi için istişarelerde bulunuyor. “Gürsumuz, geleneksel kültürümüzün yaşandığı, toplumsal değerlerimizin yaşam koşullarını şekillendirmeye devam ettiği huzurlu bir ilçe” diyen Başkan Işık, “Gürsumuz’da yaşayan tüm hemşehrilerimizi büyük bir ailenin parçası olarak görüyoruz ve zaman zaman, çeşitli vesilelerle evlerinde ziyaret ediyoruz. Gönül almanın değerini biliyoruz. Evlerine misafir olduğumuz hemşehrilerimizin pek çoğuyla uzun yıllara dayanan hukukumuz var. Geçmişi yadederek hoş sohbetler yapıyoruz. Gürsumuz’un gelişimi için bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ailece bizi konukseverlikle karşılayarak en iyi şekilde ağırladıkları için tüm ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Başkan Işık’ı evlerinde ağırlayan Gürsulular, ilçe için taleplerini ve önerilerini birinci ağızdan anlatmak ve hoş sohbet ortamında, konulara ilişkin detaylı bilgileri Başkan Işık’ın kendisinden öğrenme olanağı bulmuş oluyor.

FOTOĞRAFLI