Başkan Işık, pazarda vatandaşlara bez torba dağıttı

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla kapalı pazar yerinde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Biga'da kapalı pazar yerinde, doğaya zarar veren plastik poşet kullanımını en aza indirmek amacıyla vatandaşlara bez torba dağıtıldı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin, belediye meclis üyeleri ve partililerle bez torba dağıtımının ardından, pazarcılar ve vatandaşlarla bir araya geldi. İstek ve taleplerini dinledi.

Poşetlerin doğaya verdiği zararı azaltmak ve Biga halkının bütçesine destek olmak istediklerini belirten Başkan İsmail Işık, "Büyüğünden küçüğüne ilgi gösteren tüm Bigalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Halkımızın Kapalı Pazaryeri'nden memnun olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Pazarcılarımızın memnuniyetini görmek de ayrıca mutluluk verici. Küçük eksikler, yeni istekler olabilir. Bunlar karşılıklı konuşarak çözülecek şeyler. Bölgemizin en önemli Kapalı Pazarleri'nden birini Bigamıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bez torbalarımızın dağıtımına devam edeceğiz" dedi.

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