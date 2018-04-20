Başkan Işık koltuğunu çocuklara bıraktı

TOMARZA, (Kayseri), () - TOMARZA Belediye Başkanı Fahrettin Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu çocuklara bıraktı.

Tomarza Zekiye Canpolat İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık’ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Işık, minik öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, bütün öğrencileri makam koltuğuna oturttu. Öğrenciler, makam koltuğuna oturunca belediyenin birim amirlerine sokak hayvanları için Tomarza ilçesine bir barınak yapılması talimatı ve bunla beraber tüm okullara halı saha ve oyun gurupları yapılmasını istediler. Bu ziyaretten memnun kaldığını belirten Işık, "Geleceğimiz çocuklarımız için bizler Tomarza Belediyesi olarak her daim eğitime sonsuz destek verdik ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz" dedi.

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