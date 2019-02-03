Başkan İrban SP'ye geçti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Saadet Partisi'ne (SP) geçerek belediye başkan adayı oldu.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen geniş katılımlı törende SP'ye geçti. SP ilçe yönetimi tarafından organize edilen törene SP İl Başkanı Ramazan Düzen, SP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İl Başkan Yardımcısı Ali Aktaş, il yönetim kurulu üyeleri, Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SP İlçe Başkanı Ziya Çimen, "Biz düşman değiliz sadece rakibiz. Seçim çalışmalarımızda özellikle söylemlerinize dikkat edeceğiz ve önümüze bakacağız. Korkuteli için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Şu an bu oluşumdan çok rahatsız olan bir topluluk var karşımızda. Biz ilçemiz ve ülkemiz için ne yapacağız onun çalışmasını yapacağız" dedi.

SP İl Başkanı Ramazan Düzen, "Son 8 ay içerisinde diğer parti belediye başkanlarının 20 yılda yapamadığını yapan bir belediye başkanı var Korkuteli'de. Son 8 ayda yaptıklarının fazlasını yapmak için birlikte çalışacak bir belediye başkanımız var. Şimdi Korkuteli şahlanacak" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkan Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da şöyle dedi:

"Allah nasip ederse hep birlikte bir yola çıkıyoruz. Bundan sonra 5 yılda Korkuteli'miz için güzel şeyler yapacağız. Korkuteli'ne yakışır şekilde birlik ve beraberliğimizi bozmadan, Korkuteli nerden nereye geldi dedirtecek hizmetler yaparak, Allah nasip ederse böyle bir yola çıktık. Allah bizleri utandırmasın. Ben ilk gün makama otururken; 'Hata yaparsam hatamı bana söyleyin. Hata yaparsam hatalarımı bana anlatın. Anlatmazsanız hakkımı helal etmem' demiştim. Yine aynı şeyleri söylüyorum, İnşallah bu süreçte de yine söylüyorum, hata yaparsam Allah'ın huzurunda eşitlikten, hak ve adaletten ayrılırsak yine bizi uyarmanızı istiyorum. Bugün salonumuzda Ak Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İYİ Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Saadet Partili arkadaşları görüyorum. Biz burada Allah'ın izniyle Korkuteli ittifakını kuracağız."

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