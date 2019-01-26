Başkan İrban mahalleleri gezdi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediye Başkanı yağış nedeniyle zarar gören bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşla görüştü.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ilçede etkili olan yağışların ardından hasar gören Çaykenarı, Karakuyu, Leylek, Çukurca, Köseler, Karataş, Kemerağzı ve Bayatbademleri mahallelerini ziyaret etti. İrban, yoğun yağışın etkili olduğu mahalleleri de gezerek, yerinde vatandaşlardan bilgi aldı ve çalışmaları inceledi.

Başkan İrban, "İlçemizde yoğun yağış ve fırtına sonrasında bazı mahallelerimizdeki vatandaşlarımız mağduriyet yaşadı. Aciliyet sırasına göre belediye ekiplerimizi zaman geçirmeden o bölgelere göndererek vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Ayrıca mağduriyet yaşanan Çaykenarı, Karakuyu, Leylek, Çukurca, Köseler, Karataş, Kemerağzı ve Bayatbademleri mahallelerimizin tamamını bizzat ziyaret ettik. Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Belediyemiz ekiplerince gerekli müdahaleler yapıldı. Bu türde baskın olan tüm mahallelerimizde gereken her türlü çalışmayı yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

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