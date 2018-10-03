Başkan İrban'ın acı günü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ın rahatsızlığı nedeniyle vefat eden babası Mustafa Yılmaz İrban (82), toprağa verildi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ın babası Mustafa Yılmaz İrban, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Mustafa Yılmaz İrban için bugün Çayırlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korkuteli Müftüsü Selim Yazıcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Yılmaz İrban'ın cenazesi Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve ailesi cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

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