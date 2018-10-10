Başkan İrban'dan kaymakama ziyaret

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, Kaymakam Ömer Çimşit'i ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Son yayınlanan kararnameyle Korkuteli'ne atanan Kaymakam Ömer Çimşit'e, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Ak Partili belediye meclis üyeleriyle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan İrban, ilçeyle ilgili genel bilgileri Kaymakam Çimşit'e aktardı. Belediyenin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan İrban, "Belediye olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlıkla birlikte yürüttüğümüz projelerimiz de var. Kaymakamlıkla el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Korkuteli'mizin yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde sizlerle Korkuteli'ne hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Korkuteli'ne hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Ömer Çimşit de Başkan İrban ve meclis üyelerine, kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık dolayısıyla teşekkür ederek, Korkuteli için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

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