Başkan Hüseyin Sözlü'den yeni yıl mesajı

ADANA,()- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yeni yıl mesajı yayınladı.

Sözlü'nün mesajı şöyle;

"2018 yılı içeride ve dışarıda mücadelelerle geçirilmiş, Türkiye türlü oyunlarla bir tehdit kuşağının ortasında bırakılmak istenmiş, milli bekamızı yıkmak, milli birliğimizi yok etmek isteyenler her dönem olduğu gibi bu dönemde de geri durmamıştır. Türk Milleti tüm bu olumsuzluklara göğüs germiş, küresel hesap ve planlara kendi istikbalini çiğnetmemiş, dik duruşundan taviz vermemiştir. Milli şuurun uyanık, milli bilincin açık olduğu 2018 yılı, milliyetçi ve üretken belediyeciliğin yılı olmuş, Adanalı hemşerilerimize en ücra köşedeki vatandaşının dahi ihtiyaçlarından haberdar olan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet sunulmuştur. Atatürk’e kurtuluş ilhamı veren Adana’da, 2019 yılına girerken beş yıllık hizmet süremizde yılların ihmal edilmişliğini giderip, 21. Yüzyıla yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2019 yılı, yeni başlangıçların, ikinci beş yıllık hizmet süremizin yılı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle varlıkları, destekleri ile her daim manevi güç kaynağımız olan Adanalı hemşerilerim başta olmak üzere aziz Türk Milleti’nin yeni yılını tebrik ediyor, sağlıkla, huzurla, kaos ve kargaşadan uzak, vatan coğrafyamızda nice yıllara birlikte ulaşmayı diliyorum."

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