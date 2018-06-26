Başkan Hamamcıoğlu'ndan kadın vekil eleştirisi

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında meclisteki kadın milletvekili sayısının azlığına vurgu yaparak eleştirdi.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yüksek bir katılım oranıyla gerçekleşmesinin ülke ve Antalya adına önemli olduğunu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti. Başta Antalya milletvekilleri olmak üzere seçilen tüm vekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan Hamamcıoğlu, "Ülkemiz yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu yeni dönemden ilk beklentimiz OHAL sürecinin bir an önce son bulması ve adil bir hukuk düzeninin yeniden inşa edilmesi için hızlı adımlar atılmasıdır. Artık gelişmiş bir ülke, gelişmiş bir toplum, sanayileşmiş, kalkınmış, çevreye, kültürel varlıklara, bilime, teknolojiye, Endüstri 4.0'a ve mühendisliğe gerekli önemin verilme zamanıdır" dedi.

34 İLDE KADIN VEKİL YOK

Hamamcıoğlu ayrıca Meclis'e giren kadın milletvekili sayısının önceki döneme göre artış göstermesinin sevindirici olduğunu ancak yine de bu oranın çok düşük olduğunu belirtti. Başkan Hamamcıoğlu, "Yeni dönemde meclise giren kadın milletvekili sayısı 104 oldu. 26'ncı dönemde bu sayı 82'ydi. Sandalye sayısı 550'den 600'ye çıkan parlamentodaki kadın milletvekili oranı yüzde 14,9'dan 16'ya çıkmış olsa da bu oran ne yazık ki son derece yetersiz. Baktığımızda 34 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. Bu durum bu illerimiz için çok büyük bir eksiklik. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olması için siyasi partilerimiz çaba sarf eder ve siyasetin bir erkek alanı olmadığını kabullenirler" diye konuştu.

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