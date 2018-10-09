Başkan Hamamcıoğlu'ndan EKB uyarısı

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 1 Ocak 2020'de bina satışında ve kiralanmasında 'enerji kimliği belgesi'nin zorunlu olacağını belirtti.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, mevcut binalar için enerji kimlik belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık sürenin Mayıs 2017'de bittiğini, ancak sürenin 1 Ocak 2020'ye rağmen uzatıldığını kaydetti. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken EKB'nin, binaların enerji tüketimi ile karbon emisyon değerlerini gösteren yasal belge olduğunu belirten Başkan Hamamcıoğlu, "EKB uygulamasıyla genel olarak enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçlanıyor. Belgede, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler yer alıyor" dedi.

2011'den sonra yapı ruhsatı alan binalar için yapı kullanma izni aşamasında EKB alınması ve binanın enerji sınıfının minimum C olması gerektiğini kaydeden Ayşen Hamamcıoğlu, "Yapı ruhsatını 2011'den önce alan mevcut binalara yönelik yasal düzenlemede EKB'nin 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla alınmasının zorunlu olması ve bu binalarda enerji sınıfı sınırlaması yapılmaması öngörülüyordu. Ancak bu tarih 1 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı" diye konuştu.

EKB VERMEYE YETKİLİ KURULUŞLAR

EKB vermeye yetkili kuruluşlar hakkında da bilgi veren Hamamcıoğlu, "Yeni yönetmelikle EKB vermeye yetkili kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi. Buna göre, yeni binalar için, ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere, Bakanlıkça EKB verme yetkisi verilecek" dedi.

Mevcut binalar için bu belgenin enerji verimlilik danışmanlık şirketleri tarafından verilebileceği gibi ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip mühendislerin de verebileceğini kaydeden Ayşen Hamamcıoğlu, EKB vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olduğunu kaydetti.

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