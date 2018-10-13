Başkan Gürün, ödülü Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı

SOSYAL Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'incisi düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri'nde, Muğla Büyükşehir Belediyesi 'çevre' kategorisinde 'Geleceğimiz için Geri Dönüşüm Projesi' ile ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

SODEM ödül töreninde başarılı belediyelere 'Kentsel Gelişim', 'Sosyal Projeler ve İstihdam', 'Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları', 'Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih', 'Tarım', 'Demokratik Katılım ve Yönetişim', 'Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor' başlıkları altında ödüller verildi. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinlikte, Muğla Büyükşehir Belediyesi çevre kategorisinde, 'Geleceğimiz için Geri dönüşüm' projesiyle ödül aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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