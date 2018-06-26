Başkan Gürün'den seçim teşekkürü

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, il genelinde demokratik bir ortamda, sorunsuz geçen cumhurbaşkanlığı ve milletvekii seçimleri için görevlilere, emniyet mensuplarına ve sandığa giden seçmenlere teşekkür etti.

Türkiye genelinde ve Muğla'da seçime katılımın yüksek olmasının demokrasiye inancın bir göstergesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, seçim sonuçlarına göre çok partili bir meclisin oluşmasının da vatandaşların mecliste temsil edilmesini arttıracağını belirtti. Başkan Gürün, 24 Haziran'da vatandaşların ülkenin geleceği için sandığa giderek oyunu kullandığını belirterek, "Birbirinden değerli 13 ilçesi olan ilimizde yerli misafirlerimizin 24 Haziran'da oylarını kullanmak için memleketlerine gitmeleri, otogarları doldurmaları Muğla'mızın sahillerini boşalttı ama seçim sandıklarına demokrasi olarak yansıdı. Bu sorumluluk duygusu ile hareket eden misafirlerimizi kutluyorum" dedi.

Muğla'da seçimlerin demokrasiye yakışan tutum ve davranış içinde gerçekleştiğini söyleyen Gürün, "Hemşerilerimize demokratik haklarına sonuna kadar sahip çıktıkları için, sandık görevlilerine, emniyet mensuplarına ve jandarmamıza da sorunsuz bir seçim geçirmemizi sağladıkları için teşekkür ediyorum. Seçim sandıklarından çıkan sonuçlara göre beş partinin vatandaşlarımızı temsil edeceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak, üreten bir Türkiye yaratmak için kararlar alınacağına inanıyor, Muğla'mızı Ankara'da temsil edecek 7 milletvekilimiz olmak üzere tüm seçilenlere başarılar diliyorum" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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