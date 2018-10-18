Başkan Gürkan, muhtarlarla buluştu

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla ilçeye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Muhtarlar Günü dolayısıyla Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Programa; Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Battalgazi Belediyesi'nin önemli hizmetler yaptığını belirterek, "Türkiye'de hangi belediyeyi alırsa alsınlar bu belediye onlardan çok daha fazla hizmet etmiştir. Bunu sizlerle beraber yaptık. Bu memlekete hizmet edeceksiniz, bu hizmetlerde sizlerde taşın altına elinizi uzatırsanız bu bir yüktür. Vebali bir sorumluluktur. Bunu en güzel şekilde yerine getirmemiz lazım. Hizmet binalara gibi, rehabilitasyon merkezleri gibi, geleneksel tıp merkezleri gibi, engelsiz yaşam merkezleri gibi, sosyal yaşam merkezleri gibi, surlar gibi, hanlar, hamamlar gibi, kervansaraylar gibi, kışlalar gibi, asfalt tesisleri, mucur tesisleri gibi hizmetler ve tüm iş makineleri bir dönemde hizmete sunuldu ve alındı. Bizden evvel yaşayanların duası vardır, buna ben yürekten inanıyorum. Devletin malını hak ve hukukunu korumamız lazım. Burada sizlere de görevler düşüyor. Burada ahbap çavuş ilişkileri olmamalı. Burada ben bile eleştirileceksem, eleştirileceğiz. Neticede bizler buranın hak ve hukukunu korumadığımız zaman sen ve senin çocuğun adına ben bunları tasarruf ediyorum. Geleceğe düzgün bir miras bırakmamız lazım. Bizler buradan gittikten sonra bizden sonra gelenler bizlere beddua etmemesi için bunu yapmalıyız. Ben kamudaki yöneticiliğimde de siyasi anlamdaki yöneticiliğimde de buna hep hassasiyet gösterdim" dedi.

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