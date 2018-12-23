Başkan Gürkan, muhtarlarla biraraya geldi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda konuşan Başkan Gürkan, muhtarların önemine dikkat çekerek, "Biz her zaman şunu ifade ettik. Eğer demokrasi bir nehirse, muhtarlar o nehri besleyen kaynaklardır. Hakikaten seçilmişlerin en öncelikli seçilen insanlar muhtarlardır. Muhtarlar partiler üstü bir değerdir. Çünkü o mahallede en güvenilen kişiyi mahalleli seçiyor. Netice itibariyle hiç bir amblemin altına girmeden, hiç bir fikir ve ideolojinin altına veyahut ta dernek kapısına girmeden sadece şahıs olarak milletin önüne çıkıp 'bana oy verin' diyorsunuz ve millet size teveccüh gösteriyor, buda demokrasinin en tekabül ettiği, en güzel örneklerin sergilediği seçim olgusudur. Önümüzde 31 Mart'ta yerel seçimler ile birlikte belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte muhtarlarımızın da seçimleri olacak. Bu seçimlerde sizlere başarılar diliyorum. Burada önemli olan seçim hadisesini nefsimizle bütünleştirmeme olgusudur. Nefsimizle birleştirdiğimiz zaman sıkıntıya gireriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenine layık olacağını belirten Başkan Gürkan, "Bizlerin burada olmasını ve Cumhurbaşkanımızın teveccühü sizlerin sayesindedir. Cumhurbaşkanımızın halkın isteğine kulak verme olgusunun sonucu bugün sizin yanınızda ve karşınızdayız. Sizlerin güçlü desteklerini istiyorum. Sizlerin güçlü destekleri, sizin şahsınız veya benim şahsım için değil, bu memleketin istikbali için, bu memleketin geleceği ve çocuklarımızın geleceği için, memleketin huzur, refahı, birlik ve beraberliği için bunu yapmak zorundayız. Birde herkes kendisi belediye başkanı olacakmış gibi yoğun bir çalışma içerisinde olması lazım. Hangi görüşte olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hangi inanç değerlerin mensubu olursa olsun, Malatya ortak paydası olarak Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında hep birlikte ele ele vereceğiz. Ben inanıyorum ki, Türkiye rekoru Malatya'da kırıldığında Türkiye'deki siyasi konsep anlayışı, Türkiye'deki propaganda anlayışı değişecek. Artık hedef kitle belli bir bölüm değil, bütün orda yaşayan herkesi kucaklama anlayışı içerisinde bir siyasi anlayış gerçekleşecek" diye konuştu.

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