Başkan Gürkan, istişarede bulundu

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelerek, istişarede bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve bazı birlik başkanlarının da yer aldığı istişarede toplantısında konuşan Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın, Başkan Gürkan'ın önemli hizmetlere imza attığını söyledi. Başkan Gürkan da, "Malatya'daki birliğimiz gerçek anlamda amaçlarına uygun çalışmalar sergilemekte. Üreticinin ve yetiştiricinin hakkını koruma noktasında, imkânlarının genişletilmesi noktasında hakikaten büyük gayret ve çaba içerisinde. Yani kamuoyuna koyun ve keçi yetiştiricilerinin sorunlarını anlatmada, ilgililerin ve yetkililerin bizzat buraya gelerek koyun ve keçin yetiştiricilerinin sorunlarını bizzat kendi ağızlarından dinleme noktasında büyük gayret gösteriyor. Bu birliğimiz ilerleyen zamanda da, kamusal anlamda da kamu yararına birlik hüviyeti içerisinde, devletten de gerekli desteği alabilecek bir şekilde olmasını temenni ediyorum. Artık ülkemizde ve insanların yaşamasında en önemli unsurlardan biride gıda unsurudur. Gıdanın imkânlarının gittikçe azaldığı bir süreçte, özellikle gıda sektörüne, hayvancılık sektörüne ve üretim sektörüne farklı bir önem vermemiz gerekiyor. Bu tür birliklerimizin desteklenmesi ve güçlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yaptıkları çalışmalardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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